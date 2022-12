Cursos en línea, una nueva forma de educación.

Como bien lo dijo el libertador Simón Bolívar “un ser sin estudio, es un ser incompleto“, en la actualidad existen diversas formas de obtener la educación de que deseemos, entre ellas están los cursos en línea, estos cursos son ideales para aquellas personas que por algún motivo no pueden asistir a una universidad o a una escuela para poder realizar sus estudios.

Los cursos en línea te permiten adaptarlos a tus tiempos libres, y existen tantos cursos pagos como cursos gratuitos; la mayoría otorga certificados de participación aunque no todos son avalados, aunque lo más importante es aprender, pues las acciones son las que te definen y te hacen un mejor ser humano.

Ahora no hay escusas para no estudiar, pues si no cuentas con los recursos necesarios o no puedes invertir horas y horas asistiendo a un aula a escuchar clases, ya sabes que los cursos en línea o el aprendizaje a distancia es una excelente opción.

Hay cursos en línea que son nacionales, ósea solo puedes realizarlos dentro de tu país, y otros que son a nivel internacional como el famosísimo Open English. A pesar de que quizás el motivo de que sea pago el estudio, varíe la calidad de la educación brindada, muchos de los cursos gratuitos resultan ser de gran ayuda para muchas personas, incluso para los discapacitados que no pueden asistir a clases del modo convencional.

Solo necesitas un medio con Internet y estarás listo para aprender, que nada se interponga entre tu y tus estudios, pues recuerda que un ser sin estudios es un ser incompleto. No tienes ninguna excusa valida, el estudio es lo mejor que una persona puede tener, es lo que te permitirá ser grande en la vida y en un futuro que en el caso de alguno de los asistentes a los cursos sea actual, poder darle lo mejor a nuestros hijos o familiares. Y lo más importante es que satisfacemos nuestra hambre interna de vanidad y orgullo. Así que te invito a participar, no importa si ya comenzaste tu carrera, ya los estudios están donde y como siempre los quisiste, a tu total alcance.